Anthony Hopkins

La moglie Stella sta lavorando a un biopic del celebre attore premio Oscar: «Ha carta bianca su tutto».

È in lavorazione un documentario sulla vita di Anthony Hopkins. A realizzarlo sarà la moglie colombiana Stella, 67 anni, che ha già intervistato la sua co-star del film «Il silenzio degli innocenti», Jodie Foster.

«(Ha) carta bianca su tutto», ha aggiunto l’attore-regista britannico 86enne parlando con la rivista People, senza tuttavia aggiungere dettagli sulla realizzazione.

«Non lo so. Non glielo chiedo. Si tratta di un bel po' di film. Non so quando uscirà», ha ammesso Anthony, che è alle prese con la scrittura di un’autobiografia.

«Sto scrivendo una biografia. È un processo strano. Mi sono reso conto che sono benedetto da una cosa. Forse è il mio cervello da attore. Ho una buona memoria. Ricordo i giorni dei diversi mesi, negli anni», ha precisato la star della serie televisiva statunitense «Westworld – Dove tutto è concesso».

Non è la prima volta che Hopkins prova a scrivere la storia della sua vita. Nel 2013 ha cominciato a lavorare ad un libro di memorie, dopo aver abbandonato il progetto e restituito l'anticipo ai suoi editori nel 2010.

«Ho scritto 40 pagine, che non sono male: la mia infanzia e la mia prima vita e, sì, penso che potrebbe funzionare, ma non sono abbastanza motivato per scriverlo», ha riferito all'epoca alla rivista britannica Event.

Covermedia