Antonella Clerici

La celebre conduttrice si prepara per un pellegrinaggio ad Assisi a fine mese per portare la sua preghiera a Carlo Acutis, il giovane beatificato nel 2020.

Covermedia

Antonella Clerici ha affrontato con coraggio e trasparenza la sua battaglia contro il tumore, trovando nella fede un sostegno fondamentale durante questo difficile periodo.

«A fine mese andrò due giorni ad Assisi a portare la mia preghiera a Carlo Acutis, il ragazzo di 15 anni beatificato nel 2020. Ho seguito la sua storia dal 2006, quando era mancato, e ho parlato di lui con un prete amico che sta in Vaticano. Pochi giorni prima di aver saputo di avere un problema di salute, Carlo mi compariva ogni volta che aprivo il telefono per navigare, di continuo. Prima dell'intervento ho pregato lui perché sono religiosa, anche se non frequento la chiesa».

Carlo Acutis, il giovane beatificato, è per lei una figura di grande ispirazione e speranza. La decisione di pregare per lui prima dell'intervento è stata dettata da una serie di coincidenze che l'hanno profondamente colpita, rafforzando il suo legame con la fede.

Antonella Clerici parla della sua vita privata

Oltre a condividere la sua esperienza di fede, Antonella ha parlato della sua vita privata. Ha rivelato che sua figlia Maelle è fidanzata con un ragazzo di 19 anni, descritto come uno sportivo e un bravo ragazzo.

Nonostante il legame profondo con il suo compagno Vittorio, Antonella non è interessata al matrimonio: «Non mi porta bene il matrimonio, non me la sento. Vittorio è l'uomo con cui vorrei invecchiare, per i nostri 10 anni insieme mi piacerebbe scambiarci una promessa di vita, magari con una festa, anche se a me non piacciono, oppure con un mega viaggio. Una promessa per me è per sempre».

