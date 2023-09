Ariana Grande

La cantante e l’agente immobiliare chiedono il divorzio, dopo appena due anni di matrimonio.

Ariana Grande e Dalton Gomez chiedono entrambi il divorzio.

Dopo essersi separati, la cantante, 30, e l’agente immobiliare, 28, hanno scelto di mettere nero su bianco la fine del loro breve matrimonio, durato appena due anni.

Come riporta TMZ, la star di «7 Rings» ha citato delle «differenze inconciliabili», mentre Dalton ha firmato la documentazione per dissolvere legalmente il matrimonio subito dopo.

La notizia del break up è emersa due mesi fa; nel frattempo, come scrive People, i due «si sono presi del tempo per lavorare con calma sui dettagli e sull’accordo privatamente».

«Sono stati sensibili e rispettosi l’uno dell’altra ad ogni passaggio di questo processo».

La fonte ha aggiunto che la separazione è stata «gentile e paziente», confermando come entrambi abbiano oramai voltato pagina.

Sui documenti legali, la data della separazione indicata è il 20 febbraio 2023.

Ariana e Dalton hanno iniziato a frequentarsi nel gennaio 2020; nel dicembre dello stesso anno il fidanzamento ufficiale e infine le nozze il 15 maggio 2021.

Secondo i bene informati pare che Ariana stia attualmente frequentando la co-star di «Wicked», Ethan Slater. A luglio Slater ha chiesto il divorzio alla moglie Lily Jay, che aveva sposato nel 2018 e con cui condivide un bambino.

Covermedia