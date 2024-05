Arisa

La cantante ha espresso il desiderio di vivere l'amore con maggiore attenzione, cercando una persona che la faccia sentire a proprio agio nella sua pelle.

Covermedia

Arisa, nota per la sua voce unica e le sue interpretazioni emotive, si è aperta in una recente intervista al Corriere della Sera, condividendo riflessioni profonde sulle sue esperienze amorose e su come queste hanno influenzato la sua identità e autostima.

Nel corso dell'intervista, la cantautrice ha toccato il tema delle relazioni, spesso complesse e tossiche, che hanno segnato diversi periodi della sua vita.

«Gli uomini risolti desiderano accanto una donna intelligente e io lo sono», ha affermato la cantante, rivelando però una tendenza ad adattarsi eccessivamente alle aspettative altrui. «Mi spiace solo che, se incontro qualcuno che mi attrae, per essere amata farei qualsiasi cosa». Esemplificando, ha raccontato: «Se è un amante delle begonie, io per lui divento una begonia. Se ha la passione dei serpenti, mi faccio serpente».

camaleontismo affettivo

Questo camaleontismo affettivo l'ha spesso portata a modificare il proprio aspetto fisico in base ai desideri dei partner. «Se mi vogliono magra, dimagrisco, se grassa, ingrasso», ha confessato Arisa, raccontando di come una volta abbia ripreso 13 chili in un mese per compiacere un ex che la preferiva curvy dopo un iniziale dimagrimento.

La cantante ha espresso il desiderio di vivere l'amore con maggiore attenzione, cercando una persona che la faccia sentire a proprio agio nella sua pelle. «Dovrei vivere l’amore con cautela, trovare qualcuno che mi faccia sentire bene nella mia pelle», riflette una maturazione personale e un desiderio di autenticità.

«Se sto con un uomo, ho occhi solo per lui»

Riflettendo sulla gelosia e sulla fedeltà, Arisa ha detto: «Se sto con un uomo, ho occhi solo per lui. Se si guarda intorno o fa apprezzamenti su altre donne, ci soffro, non lo capisco».

La sua visione dell'amore si discosta dall'idea di una relazione come mera condivisione di spese quotidiane: «La verità è che l’amore non è una cosa per tutti, non è dividersi l’affitto».

Arisa ha concluso l'intervista evidenziando la sua indipendenza emotiva e la priorità data a se stessa: «Non focalizzo la vita su questo, non mi vesto al mattino pensando di incontrare il principe azzurro. E la sera magari preferisco stare con un’amica o con i miei cani».

Covermedia