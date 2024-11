Marius Borg Høiby (al centro), figlio della principessa ereditaria Mette-Marit di Norvegia (seconda da destra) è stato arrestato. Keystone

La Polizia norvegese ha annunciato martedì mattina di aver arrestato il figlio della principessa ereditaria Mette-Marit di Norvegia con l'accusa di stupro.

Nato da una relazione precedente al matrimonio della madre nel 2001 con Haakon, erede al trono norvegese, Marius Borg Høiby, è stato fermato ieri sera.

Il 27enne è sospettato di aver avuto «un rapporto sessuale con una persona che era priva di sensi o comunque incapace di resistere a questo atto», è stato specificato nella nota stampa.

Non è la prima volta che finisce in carcere

Marius Borg Høiby era già finito in arresto a inizio agosto, in quel caso per essere stato violento nei confronti della sua ex fidanzata, cosa che lui stesso ha ammesso, aggiungendo che era successo perché era sotto l'effetto di alcol e droga.

Ma successivamente almeno un'altra ragazza ha reso noto che il figlio della reale norvegese era stato, in precedenza, violento anche con lei.

Il 27enne era poi stato colpito da un ordine restrittivo richiesto dalla sua ex ragazza che non voleva che lui si avvicinasse ancora a lei. Marius l'ha però violato più volte, facendo scattare altri fermi.

