Ashton Kutcher

L'attore si è detto favorevole all'utilizzo dell'intelligenza artificiale nel cinema.

Covermedia

Ashton Kutcher finisce nell'occhio del ciclone per essersi schierato a favorevole dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale nei film. Secondo l'attore di «Jobs», l'IA potrebbe sostituire l'intera industria cinematografica, con notevoli risparmi sui costi.

«Si potrà generare un intero film», ha detto Ashton, 46 anni, all'ex CEO di Google Eric Schmidt durante un dibattito a Los Angeles. «Ti verrà semplicemente un'idea per un film, poi scriverai la sceneggiatura, quindi inserirai la sceneggiatura nel generatore video e questo genererà il film».

Secondo Kutcher, non avrà più senso realizzare film e programmi TV in modo tradizionale una volta che l'intelligenza artificiale sarà pienamente operativa.

«Perché si dovrebbe uscire e girare la scena di una casa in uno show televisivo quando si potrebbe semplicemente creare quella scena per 100 dollari? Uscire e girarla costerebbe migliaia di dollari», ha aggiunto. «Le scene di azione in cui io salto da questo palazzo... non servirà più ingaggiare uno stuntman, se puoi farlo semplicemente con l'IA».

Rabbia nei cultori del cinema

Le parole di Kutcher hanno scatenato la rabbia nei cultori del cinema, che hanno espresso sdegno e costernazione per il futuro dei film.

«È una mentalità così ignorante, miope, egocentrica, che si basa sul costo a breve termine rispetto al guadagno a lungo termine. Stai portando avanti questa idea per sostituire TE. E i sogni dei tuoi figli», ha scritto una persona su X.

Un altro utente ha aggiunto: «Quando togli QUALSIASI intervento umano da una ricerca collaborativa e creativa, perdi letteralmente l'umanità».

«Un guscio vuoto, stupido e inutile. La TV avrà lo stesso merito artistico del detersivo per i piatti».

Covermedia