Fra una settimana il Pardo tornerà a ruggire. Cosa ci aspetta a Locarno77? (immagine d'archivio) Keystone

Aspettando Locarno77, che si aprirà tra una settimana, Keystone-ATS ha stilato una lista delle novità, dei film e delle star che si potranno vedere in Piazza Grande e nelle sale per questa edizione della kermesse che si tiene dal 7 al 17 agosto.

Quali star parteciperanno al Locarno Film Festival?

Il regista messicano Alfonso Cuarón (Lifetime Achievement Award)

La regista neozelandese Jane Campion (Pardo d'Onore Manor)

La star di Bollywood Shah Rukh Khan (Pardo alla Carriera Ascona-Locarno Tourism)

L'attrice francese Irène Jacob (Leopard Club Award)

Gli attori e registi francesi Mélanie Laurent e Guillaume Canet (Excellence Award Davide Campari)

Il regista svizzero Claude Barras (Locarno Kids Award la Mobiliare)

La produttrice americana Stacey Sher (Premio Raimondo Rezzonico)

Il tecnico del suono americano Ben Burtt (Vision Award Ticinomoda)

E molti altri ospiti a sorpresa, fra cui i cast dei vari film proiettati.

Quali sono le novità di quest'anno?

Prima edizione della nuova presidente Maja Hoffmann.

Un nuovo premio: il Letterboxd Piazza Grande Award, che verrà assegnato ad un nuovo lungometraggio presentato in Piazza Grande.

Contrariamente agli scorsi anni, non ci sarà un'app ufficiale per Locarno77. I biglietti sono acquistabili sul sito del festival oppure agli Info Point sul posto.

Quali sono le selezioni ufficiali del Festival?

Piazza Grande, Concorso Internazionale, Concorso Cineasti del Presente, Pardi di Domani, Fuori Concorso, Histoire(s) du Cinéma, Retrospettiva, Open Doors Screenings e Locarno Kids Screenings.

Quali sono le sezioni indipendenti?

Semaine de la Critique e Panorama Suisse.

Quanti film possono aspirare al Pardo d'oro?

Sono 17 i film nel Concorso Internazionale in lizza per un Pardo d'Oro. Fra questi anche il film svizzero «Der Spatz im Kamin» di Ramon Zürcher.

Anche due co-produzioni elvetiche sono in corsa: «Fogo do vento» della regista portoghese Marta Mateus e «Transamazonia» di Pia Marais.

Che film si potranno vedere in Piazza Grande?

Niente blockbuster hollywoodiani quest'anno, ma si potranno (ri)vedere pellicole come «The Piano» di Jane Campion e assistere a diversi prime mondiali quali il film d'apertura «Le Déluge» del regista italiano Gianluca Jodice.

Qual è la retrospettiva di Locarno77?

La retrospettiva 2024 è intitolata «The Lady with the Torch» ed è dedicata al centenario della Columbia Pictures.

Cosa si può (ri)vedere nella sezione Histoire(s) du Cinéma?

Film quali «Jonas qui aura 25 ans en l'an 2000» ("Jonas che avrà vent'anni nel 2000», 1976) di Alain Tanner, scelto appositamente da Alfonso Cuarón. La fotografia è firmata dal ticinese Renato Berta.

Verranno proposti anche otto film del regista sperimentale americano Stan Brakhage.

Che spazio viene dato al cinema elvetico?

In totale nella selezione ufficiale si contano 41 film elvetici. Come ogni anno la sezione Panorama suisse presenta film svizzeri. Cinque co-produzioni elvetiche verranno proiettate in Piazza Grande.

Dove ci porterà Open Doors 2024?

Per l'ultimo dei tre anni del ciclo, ci porterà in America Latina e nei Caraibi.

Cosa ci sarà oltre al cinema?

Anche quest'anno ci sarà la Rotonda, organizzata dal festival e da la Mobiliare, che già da questa sera proporrà diversi concerti per tutta la durata dell'evento. Fra gli artisti che si esibiranno c'è anche Nemo, artista che ha vinto l'Eurovision Song Contest.

Cosa propone il Prefestival?

Domenica verrà proiettato «E.T. l'extra-terrestre» di Steven Spielberg in versione italiana. Mentre martedì sarà il turno del film «Fiore mio» dello scrittore italiano Paolo Cognetti.

Il programma completo è fruibile sul sito del Locarno Film Festival.

