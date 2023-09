Kenneth Branagh

Tutto quello che devi sapere sul nuovo film di Kenneth Branagh.

Il regista Kenneth Branagh ci ha fatto immergere in un'avventura spettrale con il suo ultimo adattamento di Agatha Christie, «Assassinio a Venezia».

Il film è stato accolto nelle sale cinematografiche nordamericane con entusiasmo, portando un tocco di mistero alla stagione autunnale grazie al suo eccezionale cast, tra cui spiccano nomi come Tina Fey, Jamie Dornan, Michelle Yeoh (vincitrice Oscar per «Everything Everywhere All at Once»), e Kelly Reilly, la star di «Yellowstone».

Ecco tutto quello che c'è da sapere sul film

Ma cosa c'è dietro la produzione di questo film intrigante? E quali segreti si nascondono dietro le quinte? Ecco una panoramica di tutto quello che devi sapere su «Assassinio a Venezia».

La storia di «Assassinio a Venezia» inizia poco dopo l'acquisizione di 20th Century Fox da parte di Disney. L'entusiasmo per il secondo film di Branagh basato su Agatha Christie, «La Morte sull'Nilo», è cresciuto grazie al suo successo in streaming durante il periodo della pandemia. Questo ha spinto Disney a dar luce verde a un nuovo capitolo. La trama si svolge in una Venezia post-bellica, in una notte tempestosa e spaventosa. Una scelta perfetta per la stagione degli spaventi.

Come riferisce Variety, Branagh è stato il capitano di questa nave, portando la sua visione chiara e precisa. Ha lavorato con grande concentrazione, definendo ogni dettaglio, comprese le angolazioni delle telecamere. Il suo obiettivo? Creare un'esperienza claustrofobica per il pubblico, tenendolo incollato allo schermo.

La scelta del cast è stata cruciale

La scelta del cast è stata cruciale per il successo del film. Tina Fey è stata la prima a unirsi al progetto, stabilendo il tono dell'intera produzione.

La sceneggiatura di «Assassinio a Venezia» ha richiesto la creazione di atmosfere claustrofobiche, in particolare nella scena del tavolo spiritico, guidata da Michelle Yeoh. Branagh ha lavorato con Yeoh precedentemente, ma per questa scena non c'è stata alcuna prova con gli altri attori.

Qual è il futuro della serie di film su Poirot?

Ma cosa ci riserva il futuro per la serie di film su Poirot? Anche se non ci sono ancora piani concreti, ci sono state conversazioni su possibili progetti futuri. La produzione rimane in attesa delle opportunità che verranno.

In conclusione, «Assassinio a Venezia» è un viaggio avvincente nel mondo del mistero, con un cast stellare e una visione precisa del regista. Mentre attendiamo di scoprire cosa riserverà il futuro per la serie di film su Poirot, possiamo aspettarci che Kenneth Branagh e il suo team continueranno a incantarci con storie avvincenti e atmosfere spaventose.

