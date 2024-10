Louise Glover - Ex playmate ora vive in una tenda L'ex modella di Playboy Louise Glover vive ora in una tenda a Beaconsfield. La città appartiene alla contea centrale inglese del Buckinghamshire. Immagine: IMAGO/News Licensing Non può più permettersi il suo appartamento. Ma non vuole abbassare la testa. Vuole lavorare come... Immagine: Imago ... personal trainer e ... Immagine: Instagram ... passeggiatrice di cani. È determinata: «Devo uscire da questa impasse. Le cose devono cambiare prima che arrivi l'inverno». Immagine: Instagram Un tempo la britannica era una modella di Playboy e partecipava a concorsi di bellezza. Immagine: Instagram Louise Glover - Ex playmate ora vive in una tenda L'ex modella di Playboy Louise Glover vive ora in una tenda a Beaconsfield. La città appartiene alla contea centrale inglese del Buckinghamshire. Immagine: IMAGO/News Licensing Non può più permettersi il suo appartamento. Ma non vuole abbassare la testa. Vuole lavorare come... Immagine: Imago ... personal trainer e ... Immagine: Instagram ... passeggiatrice di cani. È determinata: «Devo uscire da questa impasse. Le cose devono cambiare prima che arrivi l'inverno». Immagine: Instagram Un tempo la britannica era una modella di Playboy e partecipava a concorsi di bellezza. Immagine: Instagram

Louise Glover era una Playmate e viveva nella casa di Hugh Hefner. Ha avuto un infarto durante un'operazione al seno e ha attraversato un periodo difficile. Oggi vive quasi senza soldi in una tenda.

La vita di Louise Glover è piena di alti e bassi, tanto da poter essere trasformata in un film drammatico di Hollywood.

La 41enne ha vissuto come Playmate nella villa di Hugh Hafner. Era una delle compagne del celebre fondatore della rivista Playboy e una ricercata modella di fitness.

Ma un colpo del destino ha cambiato la sua vita.

Louise Glover: «Non ho una famiglia»

Oggi, all'età di 41 anni, Glover vive in una tenda in una grande fattoria in Inghilterra, come riporta il quotidiano britannico «Sun».Il motivo? Non era più in grado di pagare l'affitto a Windsor, passato da 550 sterline (circa 620 franchi) a 750 sterline (circa 840 franchi).

Nei tempi migliori, Glover guadagnava circa 1.000 sterline (1.100 franchi) al giorno. Oggi non ha i soldi per l'affitto e vive all'aperto. Ma ha quanto le basta per permettersi un'auto, una tenda e cibo caldo: «Non ho una famiglia su cui contare», racconta Glover al The Sun.

Un attacco di cuore le ha sconvolto la vita

Dopo un attacco di cuore all'età di 27 anni, subito dopo un'operazione al seno, Glover ha cambiato radicalmente la sua vita. Si è lasciata alle spalle il glamour di modella di fitness e ha iniziato una nuova carriera come personal trainer.

I tentativi d'affermarsi professionalmente a Dubai non hanno però avuto successo. È tornata quindi in Inghilterra, dove ha preso definitivamente le distanze dal mondo della moda: «Sono più vecchia e non ottengo più lavori come modella», ha spiegato nell'intervista al quotidiano britannico.

Ha sottolineato con particolare chiarezza di non essere disposta ad accettare offerte dall'industria a luci rosse: «Mi rifiuto di fare qualsiasi cosa che abbia a che fare con il porno».

«Devo uscire da questo guaio»

Louise Glover non vuole abbassare la testa, anzi. Ha intenzione di rimettersi in gioco come personal coach e di lavorare anche come dog sitter: «Devo uscire da questa impasse. Le cose devono cambiare prima che arrivi l'inverno». E aggiunge: «La mia fortuna cambierà presto».

Glover è cresciuta in parte in una casa di riposo. Ha iniziato la sua carriera di modella a 9 anni ed è stata la prima donna britannica a essere nominata «Modella dell'anno» da «Playboy Special Editions», scrive «bunte.de».