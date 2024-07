Milly Carlucci presenta il programma. Andrea Raffin

L'account social del programma ha annunciato la partecipazione dell'ex «Velina di Striscia la notizia».

Covermedia

Federica Nargi è la prima concorrente ufficiale di «Ballando con le Stelle 2024. L'annuncio è arrivato sui social del dancing show di Rai1, in partenza il 28 settembre.

In un video si vede Federica in piscina, alle prove con una serie di tuffi, mentre Matri la prende in giro. «Scoordinata», dice l'ex calciatore.

Lei, sorniona, replica: «Va beh, mi devo abituare a questi voti perché quest'anno farò parte anche io del cast di Ballando con le Stelle. Ragazzi, non vedo l'ora». Nel 2021 la Nargi aveva già partecipato a «Tale e Quale Show» di Carlo Conti.

Nel cast dovrebbero esserci anche: l'attore e comico Francesco Paolantoni, l'ex nuotatrice Federica Pellegrini, la cantante Nina Zilli, l'attore e regista Luca Barbareschi, il conduttore Massimiliano Ossini e la presentatrice Enrica Bonaccorti.

Si vocifera inoltre di un coinvolgimento di Barbara D'Urso: l'ex volto Mediaset è stata avvistata a pranzo con Milly Carlucci.

Covermedia