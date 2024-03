Barbara D'urso

La conduttrice è lontana dallo schermo dallo scorso giugno.

Barbara d’Urso sarà ospite oggi di Mara Venier negli studi di «Domenica In».

L’ex conduttrice Mediaset verrà intervistata da Mara, in un attesissimo faccia a faccia tra due delle protagoniste della televisione degli ultimi decenni.

Barbara si racconterà tra pubblico e privato, e i fan aspettano un commento sul suo addio a Mediaset.

«Carmelita», infatti, è lontana dagli schermi dallo scorso giugno; a settembre è arrivata la decisione di sostituirla al timone di «Pomeriggio Cinque» con Myrta Merlino, dopo quindici anni di onorato servizio.

Intanto, come riporta Davide Maggio, D’Urso potrebbe approdare in Rai con uno show in stile «Carramba», prodotto da Fremantle, che andrebbe in onda nel sabato sera sul primo canale.

Covermedia