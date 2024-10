Sir Paul McCartney

Il film racconterà il primo concerto della band negli Stati Uniti, con filmati inediti e nuove interviste.

È in arrivo un nuovo documentario sui Beatles prodotto da Martin Scorsese.

Il film, intitolato «Beatles '64», è diretto da David Tedeschi e sarà disponibile su Disney+ a partire dal 29 novembre. Il progetto racconterà «l'elettrizzante momento della prima visita dei Beatles in America» ​​nel 1964.

«Con filmati inediti della band e delle legioni di giovani fan che hanno contribuito ad alimentare la loro ascesa, il film offre uno sguardo raro sul momento in cui i Beatles sono diventati la band più influente e amata di tutti i tempi».

Oltre a Scorsese, tra gli altri produttori del film figurano i membri dei Beatles Paul McCartney e Ringo Starr, la vedova di George Harrison Olivia Harrison e il figlio di John Lennon, Sean Ono Lennon.

Nel film verranno mostrate immagini esclusive del primo concerto dal vivo della band negli Stati Uniti, a Washington D.C., oltre a interviste inedite con McCartney e Starr.

«Il 7 febbraio 1964, i Beatles arrivarono a New York City con un'eccitazione e un'isteria senza precedenti», si legge nella sinossi ufficiale. «Dal momento in cui atterrarono all'aeroporto Kennedy, accolti da migliaia di fan, la Beatlemania travolse New York e l'intero Paese».

«Beatles '64» racconterà anche «un dietro le quinte più intimo, catturando il cameratismo di John, Paul, George e Ringo mentre sperimentavano una fama inimmaginabile».

