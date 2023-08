Elodie

La nota direttrice d’orchestra e pianista non ha esitato a criticare la cantante italo-francese.

Dopo Jo Squillo anche Beatrice Venezi ha bocciato il lavoro artistico della Di Patrizi.

Beatrice Venezi ha parlato in termini non proprio lusinghieri di Elodie.

«Mi sembra che, con il suo atteggiamento, dia una rappresentazione poco elegante del corpo della donna», ha dichiarato in un’intervista a La Stampa.

La Venezi ha precisato di preferire Taylor Swift all’ex allieva di Amici e ha poi aggiunto a proposito del movimento Me Too: «Le molestie ci sono. Io ho subito al massimo marpionaggio. Ma ho sempre mandato messaggi chiari. All’ultimo invito a cena che ho ricevuto ho risposto: bella idea, aspetta che chiamo il resto del cast».

Elodie non ha ancora replicato alle dichiarazioni di Beatrice Venezi: di recente la fidanzata di Andrea Iannone è stata criticata anche da Jo Squillo. «Elodie se non fosse così bella avrebbe meno successo, ne sono certa. Devi sempre far vedere, mostrare: questo agli uomini non è richiesto», ha detto la bionda conduttrice.

Covermedia