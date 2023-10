Belen Rodriguez

La showgirl si trova a Brescia nella casa dell’imprenditore Elio Lorenzoni, con il quale fa coppia fissa.

Cambio di rotta per Belen Rodriguez in cerca di serenità dopo il break up con Stefano De Martino. La showgirl ha scelto Brescia come approdo momentaneo, tra le braccia del nuovo fidanzato Elio Lorenzoni, l’imprenditore che da qualche mese è diventato la sua anima gemella.

I figli Santiago e Luna Marì sono restati a Milano con i rispettivi padri: Stefano De Martino e Antonino Spinalbese, aiutati dai nonni.

«Ogni domenica (lo fanno già da 2-3 settimane) i Rodriguez portano i bimbi dalla madre e spesso vanno anche i fratelli di Belen (soprattutto Cecilia e Ignazio), insomma fanno le domeniche in famiglia, ma a casa di Elio», ha scritto sui social Deianira Marzano.

«Belen tornerà presto più forte di prima», ha aggiunto.

Covermedia