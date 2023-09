Stefano De Martino

Francesca Fagnani indaga nella prima puntata del talk show sulla fine del matrimonio tra il ballerino e la showgirl.

«Il mio matrimonio non è finito per un tradimento»: così Stefano De Martino risponde a Francesca Fagnani nella puntata di «Belve» che andrà in onda stasera alle 21.20 su Rai2.

«Io non sono uno stinco di santo, ma credo molto nell'esclusività dei sentimenti», continua il ballerino che nel corso dell’intervista ha anche offerto una panoramica sul suo futuro professionale.

«Con l’età mi piacerebbe spostarmi su altri generi, anche se adesso l’intrattenimento mi diverte molto», spiega De Martino che tuttavia temporeggia su un’eventuale conduzione del Festival di Sanremo.

«È molto presto quindi prego che non me lo chiedano, perché farei fatica a dire di no: ho sempre detto che per fare Sanremo ci vuole qualche capello bianco».

Originario di Torre Annunziata, il ballerino ha poi ricordato la sua infanzia: «Vivevo in un quartiere ruspante: nel palazzo non c’era il portone, a terra c’erano le siringhe. Ma è più facile farcela partendo in salita: il disagio è la condizione migliore per far sì che accada qualcosa di meglio».

Covermedia