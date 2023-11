Belen Rodriguez

Si conoscono da 12 anni, e fanno coppia fissa da 5 mesi: la showgirl argentina scuce ulteriori dettagli sulla nuova liaison.

Il flirt tra Belen Rodriguez e Elio Lorenzoni è ormai ufficiale, con tanto di fede esibita davanti alle telecamere negli scorsi giorni. Una coppia inedita, nata dopo la fine della relazione tra la showgirl argentina e il ballerino/presentatore Stefano De Martino.

E se molti si complimentano con Belen per la ritrovata intesa sentimentale, alcuni si domandano come sia possibile innamorarsi così velocemente di qualcuno.

«Diciamo che lo conosco da tanto tempo, 12 anni, ma non c'è mai stato niente. Lo vedevo come un amico. E poi già gli volevo bene perché è un ragazzo per bene per bene», ha replicato Belen ad un utente sui social che si era interrogato in proposito.

«Sai dal voler bene, quando c'è una bella amicizia, all'amore si fa in fretta. Comunque stiamo insieme da cinque mesi», ha concluso la showgirl sciogliendo ogni dubbio sulla relazione.

Covermedia