Belen torna all’attacco: nuove rivelazioni su De Martino e Marcuzzi

Belen Rodriguez

La Rodriguez ha ringraziato pubblicamente l’esperto di gossip che per primo la informò della presunta tresca tra l’ex marito e la collega.

Belen Rodriguez senza freni è tornata a parlare della presunta liaison tra Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi.

Dopo aver assicurato ai follower che l’ex marito ha avuto un flirt con la bionda conduttrice, Belen si è scusata pubblicamente con Alessandro Rosica, l’esperto di gossip che ha parlato a lungo sui propri canali social di questa storia.

«Volevo ringraziare pubblicamente Alessandro Rosica perché anni fa mi ha voluta avvertire e io non solo non gli ho creduto ma si è preso delle brutte parole. Adesso devo solo dire che avevi ragione e grazie per i preziosi aggiornamenti», ha scritto su Instagram la soubrette.

La risposta di Rosica

Successivamente Rosica ha fatto sapere: «Belen alla fine non si trattiene e conferma il mio scoop. Da anni vi raccontavo la storia parallela ed i continui tradimenti da parte di Stefano De Martino, questa volta però la ragazza è molto famosa, è addirittura amica di Belen.»

«Si tratta proprio di Alessia Marcuzzi. A seguito delle mie rivelazioni, Alessia si separa addirittura con il suo ex marito. Stefano invece continua a negare, per tutelare il figlio. Grazie per avermi dato ragione».

Rosica ha aggiunto che sono in arrivo nuovi elementi sulla presunta tresca tra Stefano e la Marcuzzi, con riferimenti a viaggi di nascosto insieme e dettagli accaduti dietro le quinte di alcuni programmi tv.

Per ora nessun commento è arrivato da parte di Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi.

Covermedia