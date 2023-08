Bella Hadid

La modella ha rassicurato i fan sulle sue condizioni di salute con un lungo post su Instagram.

La 26enne si è sottoposta ad un intenso ciclo di cure per la malattia di Lyme, di cui soffre dal 2012.

Con un lungo post accompagnato da diverse foto – alcune delle quali documentano i trattamenti medici affrontati – Bella Hadid ha parlato della sua battaglia contro la malattia di Lyme.

«La piccola me che ha sofferto sarebbe così orgogliosa di essere cresciuta, di me, che non mi sono mai arresa», ha esordito la sorella minore di Gigi Hadid. «Grazie alla mia mamma per aver conservato tutte le mie cartelle mediche, essermi rimasta accanto, non lasciarmi mai, proteggendomi, supportandomi, ma soprattutto credendo in tutto questo».

«Vivere in questo stato, peggiorando con il tempo e il lavoro, mentre cercavo di rendere orgogliosa me stessa, la mia famiglia e le persone che mi sostengono, mi ha messo a dura prova in modi che non riesco davvero a spiegare», ha spiegato Bella Hadid, che ha combattuto contro la malattia di Lyme per oltre dieci anni.

«Essere così triste e malata con il maggior numero di benedizioni/privilegi/opportunità/amore intorno a me, è stata probabilmente la cosa più confusa di sempre».

La top model ha poi ricordato: «Una cosa che voglio esprimere a tutti voi è che 1: sto bene e non dovete preoccuparvi, 2: non cambierei nulla per niente al mondo. Se dovessi affrontare di nuovo tutto questo, per arrivare qui, al momento esatto in cui mi trovo adesso, con tutti voi, finalmente in salute, rifarei tutto di nuovo. Mi ha reso quello che sono oggi».

Nel lungo messaggio l’Hadid ha voluto supportare anche chi sta soffrendo come lei: «L'universo funziona nei modi più dolorosi e belli, ma ti assicuro che se combatti le cose andranno meglio. Fai un passo indietro, sii forte, abbi fede nel tuo cammino, cammina nella tua verità e le nuvole inizieranno a schiarirsi». Infine ha specificato: «Tornerò quando sarò pronta».

La malattia di Lyme è un'infezione che viene trasmessa dal morso delle zecche e causata dalla spirocheta Borrelia. I sintomi iniziali causano dei rash cutanei, a cui possono succedere a distanza di settimane anche delle alterazioni neurologiche fino ad arrivare a delle complicanze cardiache e reumatologiche. Bella ha scoperto di avere questa malattia quando aveva solo 16 anni: la stessa patologia ha colpito la madre Yolanda e il fratello Anwar.

Covermedia