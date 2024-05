Jennifer Lopez, a destra e Ben Affleck nel 2021. KEYSTONE

Da qualche tempo i due attori vivono in case separate: lui è stato avvistato più volte nella zona di Brentwood.

Covermedia

Ben Affleck e Jennifer Lopez si sono lasciati. O almeno questo spifferano i media americani dopo che l’attore è stato paparazzato più volte mentre entrava e usciva in una casa che non è quella dove abita anche JLo.

Senza contare che qualche settimana fa la diva del Bronx ha partecipato al Met Gala senza il marito.

Un portavoce di Ben ha assicurato che tale assenza era dovuta ad alcuni impegni lavorativi ma Affleck era presente alla festa di Tom Brady a Los Angeles la sera prima dell'evento di moda.

Secondo alcune indiscrezioni riportate da «In Touch Magazine» i Bennifer si sarebbero detti addio e presto verrà dato l’annuncio ufficiale: «Non riuscivano proprio a far funzionare la cosa, da tempo erano sull’orlo della separazione e adesso ci siamo. Per tutti quelli che li conoscono la cosa ormai è chiara: è finita. – ha assicurato una fonte – Sono pronti per il divorzio e per una volta Ben non è da biasimare! Lui ha già lasciato la casa da 60 milioni di dollari. Lei adesso si sta concentrando sul suo lavoro e sui suoi figli».

«Non smetteranno mai di amarsi, ma lei non può controllarlo e lui non può cambiarla. Non poteva durare. Da molto tempo le cose non andavano e hanno provato di tutto per andare avanti. Un motivo di questa rottura? Un problema costante erano i diversi modi in cui gestivano i riflettori: a Jennifer piace l’attenzione dei media mentre Ben è più riservato».

Ben Affleck e Jennifer Lopez si sono sposati nel 2022 dopo il clamoroso ritorno di fiamma a venti anni dalla rottura.

Covermedia