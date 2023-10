Benjamin Mascolo parla di Bella Thorne: «Spesso avevamo rapporti a tre»

Benjamin Mascolo

Ospite a «Le Iene», il giovane cantante ha offerto un toccante monologo sulla rinascita personale dopo l'abuso di sostanze stupefacenti.

Benjamin Mascolo si è raccontato davanti alle telecamere del programma tv «Le Iene», senza risparmiare dettagli privati sulla deriva imboccata negli anni passati.

Celebre per essere parte del duo «Benji e Fede», il 30enne modenese ha abusato di sostanze stupefacenti, fino a toccare il fondo, come ha spiegato nel monologo andato in onda.

«Sono passati 478 giorni da quando ho ricostruito, giorno dopo giorno, la mia rinascita. Rinunciare alle sostanze è stato solo il prima, perché le usavo per colmare un vuoto che solo dopo è diventato evidente. Il 18 giugno 2022 alle 4.30 del mattino ero steso sul pavimento a fissare una parete e ho toccato il fondo», ricorda Benji.

«Avevo la certezza che nessuno sarebbe venuto a salvarmi, quella notte è stata l’ultima in cui mi sono drogato. Il giorno successivo, prima del mio 29esimo compleanno, ho deciso di diventare sobrio, ho messo al primo posto la salute mentale, perché per stare bene fuori bisogna stare bene dentro. Finché respiriamo possiamo rendere la nostra vita un capolavoro e mi sono riavvicinato alla mia famiglia».

Parte del disagio causato dalla relazione con Bella Thorne

Parte del disagio è stato causato anche dalla relazione con Bella Thorne, con la quale aveva spesso rapporti sessuali a tre.

«Ho deciso di essere integro, tornare a rispettare la mia parola. Quando soffri alimenti la rabbia e pensi di essere circondato da traditori, da persone che ti stanno vicine solo perché hanno il vento a favore, ma la dura verità è che chi ti tira vicino e non ama quello che sei diventato è solo perché vuole di più da te. Questo è quello che ho capito nel momento più basso della mia vita: ho capito che morire è facile, ma è difficile iniziare a vivere davvero e per farlo devi chieder aiuto, devi trovare la forza in te stesso e nelle persone che hai più care. Devi provare in tutti i modi a riscrivere la pagina, anche a costo di strapparla mille volte».

