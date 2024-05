Benjamin Mascolo

Il 16 novembre, il Forum di Assago a Milano sarà il palcoscenico del tanto atteso ritorno di Benjamin Mascolo e Federico Rossi. L'evento sarà un momento importante nella loro carriera e nella loro evoluzione personale.

A distanza di quattro anni dalla separazione, il celebre duo pop italiano Benji & Fede ha annunciato la reunion tanto attesa dai fan. Il 16 novembre, il Forum di Assago a Milano ospiterà il ritorno sul palco di Benjamin Mascolo e Federico Rossi, segnando una tappa cruciale nel loro percorso artistico e personale.

Il 17 febbraio 2020 segnò la fine di una fase importante per Benji & Fede, con l'annuncio ufficiale della loro separazione durante un concerto all'Arena di Verona il 3 maggio dello stesso anno.

Questo evento avrebbe dovuto chiudere definitivamente la loro collaborazione artistica. Ma, a marzo dello stesso anno, Benji lanciò un appello a Federico tramite una lettera aperta sui social media, esprimendo il desiderio di superare il passato e di intraprendere nuovamente il viaggio musicale insieme, sottolineando il potenziale per «il disco e il tour della vita».

In un'intervista rilasciata a Cosmopolitan, Federico Rossi rivelò che la decisione di interrompere il duo non era stata sua, ma era scaturita da una decisione di Benji, che aveva sentito il bisogno di distaccarsi per motivi personali.

Dal canto suo, dopo la separazione, Benjamin Mascolo ha intrapreso un percorso di rinascita artistica con l'album «Il mio miglior nemico», segnando la fine di un periodo difficile caratterizzato da dipendenze e dalla fine della sua relazione con Bella Thorne.

Benji ha trovato amore e stabilità nel matrimonio con Greta Cuoghi. Federico, dal suo lato, ha esplorato nuovi orizzonti musicali con i singoli «Le Mans» e «Maledetto mare».

