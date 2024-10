Francesco Panella

Il ristoratore guida il nuovo programma «Best Weekend» su Nove, portando gli spettatori in un viaggio attraverso le bellezze d'Italia, con esperienze di viaggio autentiche e un budget massimo di 500 euro a weekend.

Francesco Panella, già noto per programmi di successo come «Little Big Italy» e «Brooklyn Man», debutta con «Best Weekend» su Nove.

Questa volta, il focus è tutto italiano: in ogni episodio, Panella visita una località diversa del Belpaese dove tre esperti locali propongono le loro idee di weekend perfetto, che includono alloggio, cibo e attività, il tutto rispettando un budget di 500 euro.

Le destinazioni previste vanno da Taormina al Lago di Garda, passando per Napoli e il Chianti. Alla fine di ogni puntata, Panella darà un voto, determinando il vincitore che avrà organizzato il miglior weekend.

Panella, conosciuto per la sua passione per la cucina e i viaggi, ha costruito la sua carriera esplorando culture gastronomiche in giro per il mondo, come si è visto nei precedenti programmi. Con «Best Weekend», l'obiettivo è valorizzare il territorio italiano e fornire ai telespettatori idee pratiche e ispirazioni per scoprire l'Italia in modo autentico.

