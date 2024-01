Ian Ziering

Caos sull’Hollywood Boulevard la notte di Capodanno. L’attore Ian Ziering è stato coinvolto a Los Angeles in una rissa di strada con un gruppo di motociclisti.

Secondo un video ottenuto da TMZ, l’artista è sceso dalla sua auto sull'Hollywood Boulevard e ha spinto una persona su una moto situata davanti al suo veicolo.

Il 59enne è stato poi circondato da altri quattro motociclisti ed è iniziata una rissa. In seguito Ziering ha attraversato di corsa la strada, fermando il traffico, mentre i motociclisti lo hanno inseguito e hanno afferrato i vestiti. Hanno continuato a prendersi a pugni e calci a vicenda vicino ai veicoli parcheggiati sul ciglio della strada finché Ziering non è riuscito a scappare via.

Fonti hanno spiegato a TMZ che la star di «Beverly Hills 90210» è riuscita a tornare in macchina e a ripartire. Non è chiaro se il veicolo di Ziering sia stato colpito prima dell'alterco.

Fonti delle forze dell'ordine hanno successivamente riferito di aver redatto un rapporto ufficiale sull'incidente. Stanno ancora indagando sulla controversia e non hanno ancora effettuato alcun arresto.

Ziering, che è stato elencato come vittima nel report, non ha ancora parlato pubblicamente del video.

Covermedia