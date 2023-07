Beyonce e Jay-Z durante la 77ma cerimonia annuale dei Golden Globe Awards al Beverly Hilton Hotel, a Beverly Hills, nel gennaio 2020. archivio EPA

L'uscita del film «Barbie» di Greta Gerwig ha scatenato più che mai la «Barbie mania» e ha contagiato anche le celebrità. C'è una coppia in particolare che però è andata oltre, regalando alla figlia una bambola che non si trova di sicuro nei negozi. Beyoncé e Jay-Z hanno infatti sorpreso la figlia Blue Ivy una Barbie da 80 mila dollari. Lo scrivono i media americani.

Si tratta di un giocattolo prezioso con ben 160 diamanti incastonati in oro bianco. La power couple della musica non è una nuova in fatto di eccessi quando si tratta di regali ai figli tuttavia con quest'ultimo dono sembra aver superato ogni aspettativa.

Il valore della bambola ricevuta da Blue Ivy supera quello delle decorazioni con rose da 75 mila dollari usate per la festa del suo decimo compleanno a New York.

SDA