Nek parteciperà al programma. Covermedia

Un viaggio tra talento, varietà e un ritorno alle radici artistiche per la coppia di conduttori dello show «Dalla strada al palco».

Dopo il trionfo a «Ballando con le stelle», Bianca Guaccero è pronta a salire sul palco di «Dalla strada al palco».

L'attrice affiancherà Nek nella conduzione del programma dedicato agli artisti di strada. Lo show, promosso dalla Rai, si propone di portare sul piccolo schermo l'autenticità degli artisti di strada, con esibizioni che catturano lo spirito delle piazze italiane. Come racconta Tv Sorrisi e Canzoni, il programma include anche un tocco speciale: cinque bambini che affiancheranno i «passanti importanti» nel commentare le performance.

«Ho iniziato suonando nelle piazze, e quell'esperienza mi ha fortificato, gettando le basi della mia carriera», ricorda Nek ai microfoni del settimanale, parlando dei suoi inizi nelle piazze italiane.

La conduzione dello show rappresenta per lui un ritorno alle origini, un modo per celebrare l'autenticità che lo ha portato al successo. Anche Bianca rievoca i suoi primi passi, ricordando i villaggi turistici e le sagre dove ha imparato l'arte dell'intrattenimento: «La piazza è la spina dorsale di questo mestiere, quel tipo di esperienza è impagabile».

Per Bianca, lo show è un'opportunità perfetta: «Porterò sul palco la mia vena giocosa e il mio entusiasmo. Credo che il pubblico ami il varietà, la leggerezza che non significa frivolezza». Con lo sguardo già rivolto al Festival di Sanremo, che la vedrà protagonista, Bianca non perde occasione per scherzare: «Ora vorrei convincere Nek a esibirsi in un ballo con me».