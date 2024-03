BigMama parla del tumore: «Difficile guardarsi allo specchio e non riconoscersi»

Bigmama

Una violenza sessuale ha segnato profondamente la vita della cantante che oggi torna a sognare: «Ho una splendida fidanzata».

BigMama, ospite di Verissimo, ha condiviso il suo viaggio personale, segnato da esperienze di bullismo e violenza sessuale.

«La mia missione è essere da esempio per i giovani. Io sono stata vittima di bullismo da sempre, non sono mai stata magra e addirittura mi tiravano le pietre». Tuttavia, ha aggiunto: «Sto vivendo la mia vita al meglio e questa è la mia più grande vendetta».

Ha poi rivelato la mancanza di supporto familiare in quegli anni difficili: «Mi sono mancate le domande tipo: «Ma tutto bene?» oppure: «Come va a scuola?», parlare con i propri figli è importantissimo».

Vittima di abusi

All'età di 16 anni, la cantante ha affrontato uno dei periodi più bui della sua vita, quando è stata vittima di una violenza sessuale. «Quando ero piccola non si parlava così apertamente di violenza sessuale, mi hanno aiutato a tirar fuori quei ricordi delle persone che avevano vissuto le mie stesse cose. Io mi sono sentita sporca, non mi sentivo una bambina pulita. Non avevo il coraggio di dirlo a casa, a casa non si parlava di quelle cose. Per me era normale essere chiusa in un bagno a una festa. Non ho denunciato».

BigMama ha poi espresso il desiderio che i giovani parlino delle loro esperienze, a differenza di quanto fece lei.

«Il fatto che io non abbia mai parlato di queste cose mi fa sentire in obbligo di aiutare gli altri».

La diagnosi devastante di un tumore

La sua vita ha preso una svolta positiva, trasferendosi a Milano e sviluppando una maggiore consapevolezza di sé, fino alla diagnosi devastante di un tumore. «Sono tornata a casa dai miei genitori e in quel periodo ho capito l’importanza della mia famiglia. C’era il Covid e tutti loro sono rimasti chiusi a casa con me perché io ero a rischio».

La guarigione è passata attraverso numerosi cicli di chemioterapia: «Sono viva grazie a questo. La botta più forte è stata guardarsi allo specchio e non riconoscersi, non avevo le sopracciglia ed ero ingrassata, poi però ho capito che io stavo affrontando qualcosa di veramente difficile e l’aspetto fisico non c’entrava nulla». La musica è stata la sua salvezza in quei momenti difficili.

«Io non ho avuto paura di morire perché sapevo che passati i 6 mesi di terapia sarei tornata a cantare. Era il mio obiettivo».

L'amore con Maria Lodovica Lazzerini

Nell'intervista con Silvia Toffanin, BigMama ha anche parlato della sua vita amorosa, rivelando di essere profondamente innamorata di Maria Lodovica Lazzerini.

«Sono innamoratissima. Ho una splendida fidanzata che è anche l’autrice del mio brano a Sanremo «La rabbia non ti basta». Sono fiera di te sei un esempio di determinazione e ti ringrazio per l’occasione che mi ha dato a Sanremo è stata una sensazione magica come lo è stato scrivere il brano con te».

Le due condividono un legame speciale: «Siamo molto felici e spero sia la relazione definitiva, l’amore che ho trovato con lei non l’ho mai trovato. Ci siamo trovate, lei è la mia prima vera ragazza e io sono la sua. Siamo felicissime».

Covermedia