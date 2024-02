Bill Skarsgård

L’attore svedese dovrà pagare una multa per evitare il carcere.

L’attore svedese Bill Skarsgård è stato arrestato per possesso di droga.

Il 33enne, noto per aver interpretato il malefico clown Pennywise nei recenti film di «It», è stato arrestato all’Arlanda Airport di Stoccolma, dopo essere stato trovato con 2.43 grammi di cannabis. Come riporta TMZ, i fatti risalirebbero allo scorso ottobre.

L’attore di «John Wick 4» è stato condannato mercoledì al pagamento di 40mila corone svedesi. Evitato il carcere e la libertà vigilata.

Come riporta il sito, Skarsgård si è dichiarato colpevole di possesso di droga e inviato i documenti utili al tribunale, poi utilizzati dal giudice per emettere la sentenza. Una volta pagata la sanzione, il caso potrà considerarsi risolto.

Bill è noto per aver recitato in «Barbarian», «Hemlock Grove» e «Atomica Bionda». Prossimamente sarà sullo schermo con «Nosferatu» e «The Crow».

È membro della famiglia Skarsgård, composta dalla star di «Dune» Stellan Skarsgård e dal fratello, Alexander, famoso per serie come «Big Little Lies» e «Succession». Anche i fratelli Gustaf e Valter sono attori.

Covermedia