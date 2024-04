Billie Eilish

«Hit Me Hard and Soft» uscirà il 17 maggio: l’annuncio social della cantante.

Covermedia

Billie Eilish sta per rilasciare il suo terzo album in studio.

La cantante Premio Oscar, ha annunciato che pubblicherà il suo nuovo disco, «Hit Me Hard and Soft», il 17 maggio.

In un post su Instagram, la 22enne ha condiviso la copertina dell’album, in cui la si vede cadere nell’oceano da una porta aperta.

«Il mio terzo album uscirà il 17 maggio!», ha scritto Eilish. «Mi sembra così strano poterlo scrivere, sono nervosa ed eccitata!!».

La cantante non rilascerà nessun singolo prima del release ufficiale dell’album. «Non ci saranno singoli, voglio che lo ascoltiate per intero», ha scritto.

Billie ha poi concluso il post ammettendo che lei e Finneas, fratello e collaboratore musicale, non potrebbero essere «più orgogliosi» del loro nuovo progetto.

«Io e Finneas non potremmo davvero essere più orgogliosi di questo album e non vediamo assolutamente l’ora di farvelo ascoltare».

«Vi voglio bene».

«Hit Me Hard and Soft» arriva dopo l’album di debutto «When We All Fall Asleep, Where Do We Go?» del 2019, premiato con un Grammy Award, e «Happier Than Ever» del 2021.

