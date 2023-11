Billie Eilish

La cantante parla del rapporto con le donne e della sua identità di genere durante un’intervista con Variety.

Bilie Eilish parla apertamente della sua sessualità e identità di genere. Durante un’intervista con Variety, la 22enne popstar ha ammesso di essere attratta da persone di ambo i sessi, ma di essere «intimorita» dai rapporti con le donne.

«Non ho mai avuto la sensazione di potermi relazionare molto bene con le ragazze», ha spiegato. «Le adoro. Le adoro in quanto persone. Sono attratta da loro, lo sono per davvero», ha continuato Billie, accusata in passato di «queer-baiting». «Sono fisicamente attratta da loro, ma allo stesso tempo sono intimidita da loro, dalla loro bellezza e presenza».

Billie è stata recentemente legata a Jesse Rutherford dei The Neighbourhood. Il duo ha confermato la relazione nel novembre 2022, per poi separarsi nel maggio di quest’anno.

Billie ha infine rivelato di essere da sempre in lotta con la sua identità di genere. «Non mi sono mai sentita donna, a essere onesti», ha aggiunto. «Non mi sono mai sentita desiderabile, né femminile».

«Devo sempre convincere me stessa di essere una ragazza carina. Mi identifico con i pronomi femminili, ma non mi sono mai sentita una ragazza».

