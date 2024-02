«Bob Marley - One Love» resta primo Keystone

Il botteghino di Stati Uniti e Canada continua la sua navigazione in acque chete. Gli ultimi tre giorni non fanno eccezione, dopo una lunga serie di fine settimana di incassi modesti, sempre sotto i 100 milioni di dollari complessivi.

Studios ed esercenti puntano tutto sul 2 marzo, quando arriverà nelle sale il primo blockbuster del 2024, «Duel 2», e i biglietti staccati torneranno a crescere. «It's gonna be alright», canterebbe Bob Marley.

È proprio il biopic sul re del reggae che domina questo box office agonizzante: da venerdì, Bob Marley: «One Love» ha aggiunto 13,5 milioni di dollari al suo bottino domestico.

Il biopic diretto da Reinaldo Marcus Green ha guadagnato ben 71,2 milioni di dollari da quando è approdato sul grande schermo il giorno di San Valentino. In tutto il mondo, la produzione Paramount (distribuita in italiano da Eagle Pictures) è arrivata a 120,6 milioni di dollari. Un piacevole sorpresa in questo inizio anno di record negativi.

Al secondo posto «Demon Slayer»

Sul podio dei più visti del fine settimana, la medaglia d'argento va a «Demon Slayer»: verso l'allenamento dei pilastri, che non è nemmeno un film, ma una raccolta di due episodi dell'omonimo anime.

I fan di questo cartone giapponese sono accorsi al cinema per vedere su grande schermo l'ultima puntata della terza stagione e un'anticipazione della quarta, che arriverà in aprile. «Sony and Crunchyroll» portano a casa 11,6 milioni di dollari dai primi tre giorni di programmazione domestica (Eagle Pictures distribuisce in italiano) e 28,2 a livello globale.

Il terzo film più visto è «Ordinary Angels»

Il terzo film più visto è il dramma a tema religioso «Ordinary Angels», diretto da Jon Gunn, che guadagna 6,5 milioni di dollari. Prodotto a basso budget da Lionsgate e Kingdom Story Company, è tratto da una storia vera.

Si svolge nel 1994 in una cittadina del Kentucky, dove un uomo rimasto vedovo (l'attore Alan Ritchson) lotta per salvare la figlia che ha bisogno di un trapianto di fegato, troppo costoso per le sue disponibilità economiche. La parrucchiera del paese, interpretata da Hilary Swank, organizza una raccolta fondi per aiutarlo, ma anche una tempesta di neve contribuisce a complicare la situazione.

SDA