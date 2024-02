Bono ha voluto rendere omaggio a Navalny. Keystone

Durante il concerto degli U2 a Las Vegas, Bono ha reso omaggio al leader dell'opposizione russa Alexei Navalny.

Il cantante ha invitando il pubblico dello Sphere, l'avveniristica arena dove la band si esibisce in una lunga serie di concerti, a dire ad alta voce il nome dell'oppositore russo, «perché Putin non lo avrebbe mai detto».

Bono ha parlato di Navalny e degli ucraini in lotta per la libertà durante la sua esibizione a Las Vegas, postando un video su X.

«La prossima settimana segnerà due anni da quando Putin ha invaso l'Ucraina – ha detto – Per queste persone, la libertà non è solo una parola in una canzone, per queste persone è la parola più importante del mondo; così importante che gli ucraini combattono e muoiono per essa. Così importante che Alexei Navalny ha deciso di rinunciarvi».

Poi ha aggiunto: «Putin non avrebbe mai detto il suo nome. Quindi ho pensato che stasera, come persone che credono nella libertà, dobbiamo dire il suo nome. Non limitarci a ricordarlo, ma dire: Alexei Navalny, Alexei Navalny».

SDA