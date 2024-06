Brad Pitt

La ragazza, dopo aver compiuto 18 anni, si è cambiata il cognome: da Jolie-Pitt a Jolie.

Brad Pitt è «consapevole» e «deluso» della scelta della figlia Shiloh di rinunciare al suo cognome. Dopo aver compiuto 18 anni, la ragazza ha infatti avviato l'iter per cambiare il suo cognome da Jolie-Pitt a Jolie.

«Brad è consapevole e deluso che Shiloh abbia deciso di rinunciare al suo cognome», ha rivelato una fonte a People. «Quando è nata, era al settimo cielo. Ha sempre voluto una figlia. Pensare di aver perso i suoi figli ovviamente non è facile per Brad. Lui ama i suoi figli e gli mancano tanto. È molto triste».

Brad, 60 anni, è in cattivi rapporti con i suoi sei figli da quando Angelina Jolie ha chiesto il divorzio nel 2016, in seguito al presunto violento litigio scoppiato su un jet privato. Angelina ha raccontato per vie legali di essere stata presa per i capelli da Brad, poi scagliatosi con forza contro uno dei loro figli. Dopo una serie di insulti, l'attore avrebbe versato dell'alcol sulla famiglia durante un viaggio dalla Francia a Los Angeles. Pitt ha sempre negato le accuse.

Brad sta attualmente frequentando Ines de Ramon, ma la fonte ammette che la lontananza dai figli rimane un dolore insopportabile. Un'altra fonte ha aggiunto: «Lui ama ancora i suoi figli tremendamente. Questo processo è stato molto duro per l'intera famiglia».

Shiloh è la prima figlia di Brad a cambiarsi il cognome legalmente; pare che anche gli altri figli siano intenzionati a seguire il suo esempio: Vivienne, 15 anni, appare tra i credits dello spettacolo in scena a Broadway «The Outsiders», semplicemente come Vivienne Jolie; anche Zahara si è presentata come Zahara Marley Jolie in un video per la sua università, lo scorso novembre.

