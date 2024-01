Jason Priestley

L’attore di «Beverly Hills 90210» racconta alcuni retroscena sul divo di Hollywood, suo coinquilino alla fine degli anni ’80.

Brad Pitt riusciva a resistere «per molto tempo» senza fare la doccia: lo rivela l’ex coinquilino del divo di Hollywood, Jason Priestley.

I due attori hanno vissuto insieme alla fine degli anni ’80, quando, giovanissimi, tentavano di sfondare nel mondo del cinema.

«Facevamo questo gioco per vedere chi riusciva a resistere più a lungo senza fare una doccia», ha raccontato l’attore di «Beverly Hills 90210» a Kelly Ripa su «Live! With Kelly and Mark».

«Ora ci penso e dico: «Ragazzi, che schifo, ma cosa ci passava per il cervello?»».

«Eravamo totalmente al verde»

Kelly ha poi chiesto a Jason chi fosse risultato vincitore dalla strana sfida. «Brad, sempre Brad!», ha risposto Priestley. «Non penso che lo faccia ancora, ma all’epoca riusciva a non farsi la doccia per tanto tempo».

Jason ha rivelato di aver vissuto con Brad e un’altra persona «per un breve periodo di tempo» in un un appartamento composto da due stanze «in una zona schifosa di Los Angeles».

Nella sua autobiografia di alcuni anni fa, «Jason Priestley: A Memoir», l’attore raccontava: «Vivevamo di ramen e birra generica, quella in lattine bianche con la scritta BIRRA, e di sigarette Marlboro Light», ha scritto. «Eravamo totalmente al verde».

