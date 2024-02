Brad Pitt

Il progetto potrebbe essere l’ultimo per l’iconico regista che collabora con il celebre attore per la terza volta dopo «Inglourious Basterds» del 2009 e «Once Upon a Time in Hollywood» del 2019.

Brad Pitt unirà le forze con Quentin Tarantino per il prossimo progetto «The Movie Critic».

Secondo quanto riportato da Deadline, l'attore di «Ocean’s Eleven» si sta preparando a collaborare con il regista di «Pulp Fiction» per la terza volta dopo «Inglourious Basterds» del 2009 e «Once Upon a Time in Hollywood» del 2019.

«The Movie Critic», che si ritiene sarà l'ultimo film di Tarantino, è ambientato in California nel 1977 e segue un critico che lavora per The Popstar Pages.

L'anno scorso, Tarantino ha rivelato a Deadline che il film è basato su una persona reale.

«(È) basato su un ragazzo realmente vissuto, ma mai veramente famoso, che scriveva recensioni di film per un giornale porno», aveva detto all’epoca. «Il critico del giornale porno era molto, molto divertente. Era molto scortese, sapete. Bestemmiava. Usava insulti razziali. Ma le sue stronzate erano davvero divertenti. Era maleducato come l’inferno».

Tarantino aveva inoltre dichiarato che tutti i suoi collaboratori abituali, come Pitt e Leonardo DiCaprio, erano troppo vecchi per la parte.

«Non ho ancora deciso, ma sarà qualcuno sui 35 anni. Sarà sicuramente un nuovo protagonista per me», ha detto.

Non è chiaro se Pitt interpreterà il personaggio principale.

Il 60enne, che ha vinto l'Oscar come miglior attore non protagonista per «Once Upon a Time in Hollywood», è attualmente impegnato nelle riprese del film di Joseph Kosinski sulla Formula Uno, insieme a Javier Bardem, Damson Idris e Lewis Hamilton.

