Gli attori Carey Mulligan e Bradley Cooper in una scena di «Maestro», dove interpretano rispettivamente Felicia Montealegre Cohn Bernstein e Leonard Bernstein.

L’attore è stato accusato di jewface per la protesi al naso indossata per interpretare Leonard Bernstein in «Maestro».

I figli di Leonard Bernstein scendono in campo a difesa di Bradley Cooper. L’attore è stato accusato di jewface dopo l’uscita del trailer di «Maestro» per via della protesi al naso, indossata per interpretare il noto compositore e direttore d’orchestra.

Secondo molti utenti social, il finto naso rappresenterebbe un’esasperazione e una reiterazione degli stereotipi sugli ebrei.

A difesa di Cooper sono intervenuti i figli di Bernstein, Jamie, Alexander e Nina, che hanno manifestato il loro sostegno all’attore e all’intera produzione in un lungo post su Twitter/X.

«Bradley Cooper si è sempre consultato con noi tre ad ogni passo di questo straordinario percorso, durante la rappresentazione di nostro padre nel suo film», legge la nota. «Siamo rimasti profondamente colpiti nell’assistere alla profondità del suo impegno, per il modo in cui ha abbracciato con amore la musica di nostro padre e alla pura gioia che ha portato nella sua esplorazione».

«Ci si spezza il cuore nel vedere ogni rappresentazione errata o incomprensione riguardante i suoi sforzi. Leonard Bernstein aveva realmente un bel naso grande. Bradley ha scelto di usare il trucco per aumentare la sua somiglianza e ci va assolutamente bene. Siamo inoltre certi che nostro padre non avrebbe avuto alcun problema a riguardo».

«Tentativo di togliere del valore a una persona di successo»

Per il trio, ogni attacco nei confronti di Cooper rappresenta «un tentativo per togliere del valore a una persona di successo, un comportamento che abbiamo osservato fin troppo spesso nei confronti di nostro padre».

E infine: «Durante la realizzazione di questo film abbiamo sempre percepito il profondo rispetto e amore che Bradley ha dato al suo ritratto di Leonard Bernstein e sua moglie, nostra madre Felicia. Siamo inoltre così fortunati nell'aver vissuto questa esperienza con Bradley e non vediamo l'ora che il mondo veda la sua creazione».

«Maestro», che vede Carey Mulligan nei panni di Felicia, verrà presentato in concorso al Festival del Cinema di Venezia a settembre. Verrà poi rilasciato nelle sale il 22 novembre, per poi andare in streaming su Netflix a partire dal 20 dicembre.

Covermedia