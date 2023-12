Bradley Cooper

Bradley Cooper e Christian Bale saranno le star del nuovo thriller «Best of Enemies». I due attori tornano a lavorare insieme a dieci anni da «American Hustle».

Il film è una trasposizione cinematografica del libro «Best of Enemies: The Last Great Spy Story of the Cold War», scritto da Eric Dezenhall e Gus Russo. A firmare la sceneggiatura sarà Eric Warren Singer, autore di «American Hustle», film del 2013 in cui Cooper e Bale hanno lavorato insieme per la prima volta.

A realizzare il lungometraggio sarà Atlas Entertainment di Charles Roven, già nel team dei produttori della pellicola di David O. Russell.

Al centro della trama ci saranno un agente della CIA e uno del KGB, i due personaggi interpretati dai due attori, che stringono un legame al termine della Guerra Fredda, cercando di convincersi a vicenda a tradire la propria nazione.

Al momento Bradley sta promuovendo «Maestro», film sulla vita del compositore e direttore d’orchestra Leonard Bernstein. Christian, invece, ha recentemente recitato in «The Pale Blue Eye».

