L’attore parla della figlia Lea e di come la paternità gli abbia cambiato la vita.

Bradley Cooper «non è sicuro» che sarebbe ancora vivo se non fosse diventato padre.

Ospite al podcast «Armchair Expert with Dax Shepard», l’attore e regista ha parlato della paternità e di come l’arrivo della piccola Lea, nata nel 2017 dalla relazione con l’ex Irina Shayk, gli abbia cambiato la vita sotto tutti i punti di vista.

«Onestamente non so se sarei ancora vivo se non fossi diventato padre», ha ammesso. «Non so cosa mi sarebbe successo. Non ne sono sicuro».

«Avevo bisogno di qualcuno che dicesse: «Stiamo per gettare questa enorme ancora»», ha continuato la star di «Maestro». «E io penso: «Perché? Stiamo andando a tutto gas! Ho appena ricevuto un upgrade sulla barca e so da dove proviene il vento». Loro rispondono: «No, no, no, c'è uno tsunami in arrivo e hai bisogno di un'ancora e la getteremo». Perché questo determinerà tutto ciò che farai d'ora in poi. Il tuo DNA ti dirà che c'è qualcosa di più importante di te».

Ma l’istinto paterno non è scattato immediatamente

Tuttavia l’istinto paterno non è scattato immediatamente in Bradley. «I primi otto mesi, mi dicevo: «Non so nemmeno se amo veramente questa bambina. È grande, è bella. La sto guardando trasformarsi». Poi all'improvviso, non c'era dubbio».

Memore del suo passato di eccessi e di dipendenza dall’alcol, Cooper vuole regalare alla bambina una crescita serena.

«Sono un padre che cerca di fare il meno danno possibile alla propria figlia», ha detto. «Per fare in modo che la bambina non cresca in quel modo... voglio che abbia, per quanto possibile, una base spessa circa 7 metri di cemento, con cui possa camminare su questa terra. Questo è l’obiettivo».

«Riesco a sentire la sicurezza che prova. È così tangibile; è palpabile. È così appagante».

