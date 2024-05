Bridgerton

Dopo due anni di attesa, la serie di successo «Bridgerton» è pronta a tornare su Netflix con una attesa, terza stagione.

Divisa in due parti, la prima in onda dal 16 maggio e la seconda dal 13 giugno, questa stagione offre un totale di otto episodi incentrati sulla tumultuosa storia d'amore tra Penelope e Colin. La serie, basata sui bestseller di Julia Quinn, ci trasporta nuovamente nell'aristocrazia londinese dei primi dell'800, tra scintillanti balli a Mayfair e lussuose residenze di campagna. Ma è il rapporto tra Penelope, interpretata dalla talentuosa Nicola Coughlan, e Colin, impersonato da Luke Newton, a rubare la scena quest'anno. La loro amicizia, già complessa nelle stagioni precedenti, si trasforma in una passione ardente che cattura l'interesse dei fan e alimenta discussioni sui social network per le scene descritte come particolarmente intense. I due protagonisti, in visita a Milano, hanno condiviso dettagli sulle nuove dinamiche dei loro personaggi.

«Le scene di sesso sono state bellissime, perché tutti hanno lavorato per creare qualcosa di reale, onesto e sexy», ha dichiarato Luke Newton, mentre Nicola Coughlan ha aggiunto: «È stato liberatorio. Siamo amici da anni e questa fiducia reciproca ci ha permesso di esplorare queste nuove dimensioni dei nostri personaggi con sincerità».

Per garantire che le scene intime fossero gestite con cura e rispetto, Netflix ha continuato a impiegare una «intimacy coordinator», figura ormai standard nelle produzioni che richiedono un alto tasso di sensualità. Questo professionista ha svolto un ruolo cruciale nel rendere gli attori sicuri e confortevoli, permettendo loro di esprimere eventuali disagi e di lavorare in un ambiente protetto. L’inedita stagione esplora non solo la trasformazione del rapporto tra Penelope e Colin ma anche l'evoluzione di altri personaggi amati, continuando a intrecciare le complesse dinamiche sociali e sentimentali che hanno fatto di «Bridgerton» un fenomeno globale. Nicola Coughlan, parlando dell'essenza romantica di «Bridgerton», ha riflettuto: «Il pubblico ama Bridgerton perché celebra il romanticismo e l'amore in modi che toccano il cuore. È un inno all'ottimismo e alla speranza che, indipendentemente dalle sfide, l'amore troverà sempre una via».

