Bridget Jones è diventata grande: Renée Zellweger compie 50 anni

Renée Zellweger in immagini Dopo un periodo di assenza, l'attrice Renée zellweger è riapparsa in pubblico in occasione del party organizzato dal magazine Vanity Fair per gli oscar, il 24 febbraio 2019. Immagine: Keystone Renée Zellweger è un'attrice statunistense nata in Texas, nella cittadina di Katy, il 25 aprile del 1969 Immagine: keystone L'attrice, nata e cresciuta negli Stati Uniti, è figlia di un ingegnere meccanico svizzero originario dell'Appenzello e di un'infermiera norvegese. Immagine: Keystone Il suo nome viene quasi sempre associato a quello di "Bridget Jones", ma i ruoli di successo da lei interpretati in 25 anni di carriera sono stati numerosi. Immagine: Keystone Nel 2011 riceve il riconoscimento di miglior attrice internazionale ai Golden camera awards, a Berlino. Immagine: keystone L'attrice, quasi incredula, tocca la sua stella sulla "Walk of fame" a Hollywood, inaugurata nel 2005. Immagine: Keystone L'attrice in una scena del primo episodio della saga di "Bridget Jones", film che l'ha resa una star internazionale. Immagine: Keystone Renée Zellweger stringe tra le mani l'oscar vinto come attrice non protagonista con il film "Ritorno a Cold Mountain". Immagine: Keystone

L'attrice, diventata famosa grazie all'iconico personaggio di Bridget Jones, bandiera delle ultratrentenni single di tutto il mondo, spegne cinquanta candeline.

Renée Zellweger raggiunge il traguardo del mezzo secolo: ancora giovane per gli standard di oggi, ma certo molto diversa dalla trentenne un po' goffa, single non per scelta, che ha sedotto il pubblico di tutto il mondo con l'ironia di Bridget Jones (ruolo che vestirà per tre volte, l'ultima nel 2016). Sono passati esattamente 18 anni da quando, nel 2001, indossò per la prima volta i panni di quella ragazza imbranata in amore protagonista dei romanzi della scrittrice britannica Helen Fielding.

Le origini svizzere...

Figlia di un'infermiera norvegese e di un ingegnere meccanico svizzero, Emil Erich Zellweger, originario dell'Appenzello, Renée nasce in Texas nella piccolissima cittadina di Katy il 25 aprile del 1969. Ad Austin, durante gli anni dell'Università, inizia a studiare recitazione.

...e la carriera sbocciata negli Stati Uniti

Il suo nome viene quasi sempre associato a quello di "Bridget Jones", personaggio troppo ingombrante per essere considerato solo il ruolo di una commedia romantica, semmai un'icona, ma, in 25 anni di carriera, le interpretazioni di successo della Zellweger sono state tante altre. Nel 1998 interpreta insieme a Meryl Streep «La voce dell'amore». Nel 2001 vince il suo primo Golden Globe per «Betty Love», nel 2002, recita in «White Oleander» insieme a Michelle Pfeiffer, la Zellweger grazie al musical «Chicago» di Rob Marshall conquista un nuovo Golden Globe ottiene una nomination all'Oscar come migliore attrice protagonista. Ma è grazie al film di Anthony Minghella «Ritorno a Cold Mountain», che l'attrice vince l'Oscar come migliore attrice non protagonista. La vedremo presto nel biopic di Judy Garland.

Quei chili in più

Per calarsi al meglio nel ruolo di Bridget Jones, Renée Zellweger ha preso oltre 10 chili. Immagine: Keystone

Per entrare nei panni della protagonista dei romanzi della Fielding nel primo episodio della saga, "Il diario di Bridget Jones", Zellweger ha accettato di ingrassare di oltre dieci chili aggiudicandosi in questo modo la sua prima candidatura all'Oscar come attrice protagonista.

Gli amori e il flirt con Jim Carrey

Come il suo personaggio più famoso, la neocinquantenne del grande schermo ha avuto una vita sentimentale fatta di alti e bassi, finché nel 2012 non ha incontrato il musicista Doyle Bramhall II, con il quale sembra aver trovato finalmente la stabilità.

L'attrice Renée Zellweger insieme all'attore Jim Carrey nel 2000. Immagine: Keystone

A differenza di Bridget però non tiene un diario in cui annota gli uomini che incontra, nonostante questo, tra i suoi flirt si ricordano quello con l'attore Jim Carrey con cui, complici le riprese sul set di "Io, me e Irene", ha fatto coppia dal 1999 al 2000 e quello con Bradley Cooper, con il quale è rimasta dal 2009 al 2011. Nel mezzo - era il 2005 - l'attrice premio Oscar si è sposata con il cantante country Kenny Chesney, ma dopo soli 4 mesi i due aveno già presentato la richiesta di annullamento del loro matrimonio.

