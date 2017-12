5 famosi youtuber che hanno fatto outing

Il film con Will Smith avrà un seguito.

Bright, il film lanciato su Netflix lo scorso 22 dicembre, avrà un sequel. A farlo sapere i dirigenti della piattaforma streaming, che credono molto nella pellicola con protagonista Will Smith.

Il lungometraggio non ha ricevuto commenti positivi dalla stampa ma gli addetti ai lavori sono pronti a proseguire con la storia. In particolare il regista David Ayer, lo stesso di Suicide Squad, ha fatto spallucce davanti alle critiche dei giornalisti.

Il film è un fantasy poliziesco con protagonisti Will Smith e Joel Edgerton ambientato in una realtà alternativa in cui gli esseri umani, gli orchi, le fate e gli elfi convivono da sempre. L'umano Ward e l'orco Jakoby vengono coinvolti in un pattugliamento notturno che cambierà il futuro del loro mondo, obbligandoli a mettere da parte i loro dubbi e preconcetti pur di collaborare e proteggere una giovane elfa e un oggetto antico in grado di distruggere ogni cosa.