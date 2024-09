Britney Spears

Il regista Jon Chu firmerà il presunto musical in cui la popstar interpreta un personaggio estremamente intelligente.

Covermedia

Britney Spears potrebbe recitare in un nuovo film.

L'annuncio della cantante arriva dopo la notizia che le sue memorie, «The Woman in Me», saranno adattate in un biopic. Tuttavia, non è questo il ruolo di cui Britney sta parlando.

«Il progetto a cui potrei partecipare non è una storia biografica», ha scritto su Instagram. «È un musical di finzione in cui interpreto un personaggio estremamente intelligente!!!». Ha aggiunto: «È lusinghiero essere in così buona compagnia con Jon Chu!!».

Jon, regista, sta guidando lo sviluppo del biopic insieme al produttore Marc Platt. Britney, 42 anni, aveva già menzionato su X di essere al lavoro con Marc, scrivendo: «Sono entusiasta di condividere con i miei fan che sto lavorando a un progetto segreto con #MarcPlatt. Ha sempre realizzato i miei film preferiti... rimanete sintonizzati».

Il libro best-seller di Britney racconta la sua ascesa alla fama da adolescente, la sua relazione con Justin Timberlake, inclusa la gravidanza e il successivo aborto, e i 13 anni trascorsi sotto una rigida tutela.

Si sono diffuse voci secondo cui Emma Roberts, 33 anni, sarebbe in lizza per interpretare la cantante di «Baby One More Time», dopo che l'ex assistente di Britney, Felicia Culotta, ha indicato Emma come l'attrice perfetta per interpretare la tormentata star.

Emma ha risposto ai rumors, dicendo: «Ho pensato: adoro la sua assistente. Voglio dire, è il mio vero sogno interpretare Britney Spears. È una voce, ma spero che possa diventare realtà. Ricordo che mi chiusi nella mia stanza e ascoltai l'album del 2003 «In the Zone» e dissi: «Non posso lasciare questa stanza finché non memorizzo ogni parola"».

Covermedia