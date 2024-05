Britney Spears

La cantante mostra sui social i cassetti dove teneva i suoi gioielli completamente vuoti.

Covermedia

Britney Spears denuncia il furto dei suoi gioielli.

La cantante ha condiviso un video su Instagram in cui mostra i cassetti e le scatole dove teneva i suoi gioielli completamente vuoti.

La 42enne ha rivelato che uno degli oggetti spariti – una collana con una croce – aveva un valore affettivo, poiché la possedeva sin dall'età di 4 anni.

«Come potete vedere tutti i miei gioielli sono stati rubati», ha scritto a commento del post. «Non so se ne comprerò di nuovi perché ho paura che spariscano. Comprerò gioielli economici e finti, ma è brutto perché alcuni pezzi erano stati creati apposta per me... e la mia piccola croce, che avevo sin da quando avevo 4 anni, è sparita... era super sottile».

Britney non ha aggiunto ulteriori dettagli sul presunto furto.

«Sono malata da due mesi»

La popstar è stata molto attiva nelle scorse ore sui social media: prima di parlare del furto dei suoi gioielli, aveva detto ai suoi oltre 42 milioni di follower di non stare bene.

«Sono malata da due mesi per uno stupido raffreddore... Ce l'avevo prima di andare in Messico e sono completamente congestionata. Era andato via quando sono tornata a casa, ma ieri è tornato», ha scritto.

«Mi sento stanca come se volessi sempre dormire.... ho iniziato a bere caffè e aiuta un po' ma non molto».

Qualche ora dopo ha mostrato la lingua ai fan, rivelando di avere intenzione di applicare un piercing.

