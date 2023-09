Britney Spears

La popstar ha condiviso sui social network alcuni scatti della sua quotidianità.

Dopo l’addio a Sam Asghari, Britney Spears è più social che mai.

La cantante si è regalata un nuovo tatuaggio, un serpentino rosso sulla parte inferiore della colonna vertebrale, che ha voluto subito mostrare ai suoi follower.

«Il mio nuovo tatuaggio del serpente, ragazzi. Sono così emozionata, sì», ha detto nel video social che ha condiviso su Instagram.

Brit ha postato anche il momento esatto in cui veniva punta dall'ago per il tatuaggio, mostrando silenziosamente un po' di dolore in volto. «In realtà non fa così male», ha assicurato.

La Spears, in un altro filmato, si è inoltre fatta vedere a cavallo in topless: la 41enne è sempre più provocante dopo la rottura da Sam Asghari, avvenuta ad un anno dal matrimonio celebrato a Los Angeles. Una rottura burrascosa: i due non hanno mantenuto, almeno per ora, un rapporto pacifico.

