Britney Spears in una foto del 2018. KEYSTONE

La popstar Britney Spears è inconsolabile dopo la separazione dal marito Sam Asghari, ma sottolinea anche che: «Non era più possibile continuare».

Hai fretta? blue News riassume per te La cantante Britney Spears si dice «un po' scioccata» e triste dopo la separazione dal marito Sam Asghari.

La statunitense sottolinea però che «non riusciva più a sopportare il dolore».

La coppia si è già separata il 28 luglio - il motivo, secondo Asghari, è «differenze inconciliabili». Mostra di più

Dopo la rottura tra Britney Spears e l'istruttore di fitness Sam Asghari, la popstar statunitense ha espresso la sua tristezza. Ha detto di essere «un po' scioccata» dalla separazione dopo sei anni.

«Ma onestamente non riuscivo più a sopportare il dolore», ha scritto la Spears su Instagram sabato sera. Anche se la sua vita poteva sembrare impeccabile all'esterno, non era così.

Ha sempre dovuto reprimere i suoi sentimenti, altrimenti veniva mandata in posti «per essere curata dai medici», ha scritto ancora. La Spears ha ringraziato tutti per i numerosi messaggi di gioia e ha sottolineato che in realtà si sente bene.

In precedenza era stato annunciato che la Spears e Asghari volevano divorziare. Secondo il rapporto, la coppia si era già separata il 28 luglio - il motivo era «differenze inconciliabili», secondo Asghari.

I due si sono conosciuti nel 2016 sul set del video musicale «Slumber Party», in cui Asghari interpretava l'amante della cantante.

I due si sono fidanzati nel settembre 2021 e si sono sposati nell'aprile 2022. La 41enne è una delle artiste di maggior successo degli ultimi decenni.

Da anni la sua vita privata e la sua salute mentale sono un argomento ricorrente nei media e tra i fan.