Britney Spears

È finita la love story tra la popstar e Paul Soliz, iniziata quasi un anno fa.

Britney Spears ha aggiornato tutti sulla sua vita privata: la cantante è tornata single.

La relazione con Paul Soliz, il suo ex tuttofare con un passato criminale, è giunta al termine dopo mesi di passione.

La cantante ha condiviso su Instagram una citazione – «Il suo atteggiamento è selvaggio ma il suo cuore è d'oro» – per dare l'annuncio: «Single!!!».

Poi aggiunge a sorpresa: «Non starò più con un uomo finché vivrò!!!».

Poco dopo, Britney ha modificato la didascalia che ora contiene solo il tag «The Random Vibez». La Spears ha anche attaccato Soliz in alcune stories che sono state poi rimosse.

Nello specifico ha raccontato di quando era in macchina con l'uomo e Paul ha abbassato il finestrino, permettendo così ai paparazzi di fotografare meglio la reginetta del pop.

Non è la prima volta che il rapporto tra Brit e Paul finisce al centro del gossip: qualche mese fa i due hanno fatto chiacchierare per una presunta lite in un hotel durante la quale la Spears si è fatta male a un piede.

Dopo quell'episodio, fonti hanno detto a Page Six che i parenti di Britney erano «preoccupati» per la sua relazione con il tuttofare che ha alcuni precedenti penali.

Anche l'ex moglie di Paul Soliz, Nicole Mancilla, ha parlato al Daily Mail, definendolo un traditore «fannullone» con almeno nove figli. «Era sposato e ora nega i suoi figli», ha detto la donna per poi aggiungere: «Trascura i suoi figli per Britney».

