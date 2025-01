Brooke Shields parla del difficile matrimonio con Andre Agassi

Brooke Shields e Andre Agassi sono stati sposati dal 1997 al 1999. Il loro matrimonio sembrava funzionare bene solo in pubblico. DMI

Nella sua biografia, Brooke Shields rivela i dettagli del suo matrimonio con Andre Agassi. Lo descrive come geloso e dispotico.

Le rivelazioni contrastano con l'immagine pubblica del celebre ex tennista, che dal 2001 conduce una vita senza scandali con la sua ex collega Steffi Graf.

Shields, che ha denunciato altre relazioni tossiche, è ora felicemente sposata con Chris Henchy da 24 anni.

Agassi non ha commentato le accuse. Mostra di più

L'attrice Brooke Shields (59 anni) ha parlato del suo matrimonio con l'ex star del tennis Andre Agassi (54 anni) nella sua nuova biografia «Brooke Shields is Not Allowed to Get Old». L'attrice descrive la relazione come caratterizzata da gelosia e controllo.

La Shields e Agassi sono stati sposati dal 1997 al 1999 e ricorda una dinamica malsana in cui lei si è spesso subordinata ai desideri dell'allora tennista.

Queste rivelazioni contrastano con l'immagine pubblica del Kid di Las Vegas come marito modello. È sposato con Steffi Graf (55 anni) dal 2001 e la coppia conduce una vita appartata e priva di scandali.

I racconti di Shields però gettano una luce diversa sul passato di Agassi.

Shields è oggi felicemente sposata

La Shields aveva già accusato Agassi di estrema gelosia in un libro precedente. Le sue esperienze di relazioni tossiche non si limitano al matrimonio con l'ormai ex tennista. Anche il rapporto con la madre, alcolizzata, è stato problematico.

Oggi la modella e attrice è felicemente sposata con il produttore cinematografico Chris Henchy da 24 anni. La coppia ha due figlie, Rowan e Grier.

Andre Agassi non ha ancora commentato le accuse dell'ex moglie.

