Bruce Springsteen

Anche i concerti allo Stadio San Siro di Milano, previsti per il 1° e il 3 giugno, saranno posticipati a data da definirsi.

Covermedia

Bruce Springsteen ha rimandato un concerto previsto per sabato sera a Marsiglia, in Francia, decidendo successivamente di sospendere l'intero tour europeo fino al 12 giugno.

Le tappe di Praga e Milano sono tra gli eventi posticipati. «Dopo il rinvio del concerto di ieri a Marsiglia dovuto a problemi vocali, ulteriori analisi e consultazioni mediche hanno portato i dottori a raccomandare che Bruce non si esibisca nei prossimi dieci giorni», ha comunicato la sua E Street Band in una nota ufficiale diffusa domenica.

Di conseguenza, sono stati necessari ulteriori rinvii per il concerto all'Aeroporto Letnany di Praga, originariamente programmato per il 28 maggio, e per quelli allo Stadio San Siro di Milano, previsti per il 1° e il 3 giugno.

Le nuove date di questi spettacoli saranno comunicate a breve. Coloro che desiderano un rimborso potranno richiederlo presso il punto vendita originale.

Il comunicato conclude rassicurando che il celebre artista di «Born to Run» sta «recuperando confortevolmente» e che lui e la sua band riprenderanno il tour il 12 giugno a Madrid.

Covermedia