Bruce Springsteen

L'iconico rocker parla del trattamento del raro cancro del sangue di sua moglie Patti Scialfa e di come la diagnosi abbia cambiato la sua vita.

Covermedia

Bruce Springsteen ha parlato della diagnosi di cancro del sangue della moglie Patti Scialfa in un nuovo speciale TV inizialmente pensato per promuovere il suo documentario in uscita «Rock Diary: Bruce Springsteen and the E Street Band».

«Sta andando bene, lo abbiamo scoperto presto, il che è stato importante», ha detto Bruce, 75 anni, ad ABC martedì. «È una malattia difficile, è molto debilitante». A Patti, 71 anni, è stato diagnosticato il mieloma multiplo, una forma di cancro del sangue, nel 2018.

Nel nuovo documentario, Patti ha parlato di come la malattia abbia influenzato la sua vita. «Questo colpisce il mio sistema immunitario, quindi devo fare attenzione a cosa scelgo di fare e dove scelgo di andare», ha spiegato Patti nel film.

«Ogni tanto vengo a qualche concerto e riesco a cantare un paio di canzoni sul palco, ed è stato un piacere. Questo è il mio nuovo normale adesso, e mi sta bene così». Ha aggiunto che, sebbene non potesse più gestire i suoi precedenti impegni in tournée, tornare sul palco è stato un trionfo personale.

«Andare in tour è diventato una sfida per me», ha detto Patti. «Ho suonato con questa band per 40 anni. Con quei primi spettacoli, è stato meraviglioso tornare sul palco».

Covermedia