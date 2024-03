Bruce Springsteen

L'icona della musica 74enne è salita sul palco in Arizona, esibendosi in 29 canzoni, inclusa la sua hit del 1975 «Born to Run» e una serie di cover tra cui «Twist and Shout» dei The Top Notes/The Isley Brothers/The Beatles.

Bruce Springsteen ha ripreso il suo tour mondiale a Phoenix, Arizona, martedì sera, mesi dopo aver posticipato diverse date del 2023 a causa un’ulcera peptica.

Il cantante di «Glory Days» è apparso in gran forma durante lo spettacolo di martedì al Footprint Center, secondo l'Associated Press.

Durante la performance, Bruce ha eseguito un set di 29 canzoni, inclusa la sua hit del 1975 «Born to Run» e una serie di cover tra cui «Twist and Shout» dei The Top Notes/The Isley Brothers/The Beatles.

Il cantante di «Dancing in the Dark» ha poi parlato della sua recente malattia e si è scusato con il pubblico per aver posticipato i suoi spettacoli.

«Phoenix, prima voglio scusarmi se c'è stato qualche disagio perché abbiamo dovuto spostare lo spettacolo l'ultima volta... Spero di non avervi causato troppo disturbo», ha detto, secondo l'Associated Press.

Il tour era originariamente iniziato nel febbraio 2023 ma a distanza di un mese, il vincitore di 20 Grammy, aveva già posticipato tre spettacoli «per via di una malattia».

Solo in seguito, quando altri show sono stati depennati dalla scaletta, è stato rilasciato un comunicato sui social media dove si spiegava che Bruce si stava curando dall'ulcera peptica».

Il tour mondiale, che visiterà 17 paesi nei prossimi nove mesi, si concluderà a Vancouver il 22 novembre.

Covermedia