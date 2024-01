Harry e Meghan hanno ben poco per cui sorridere. Screenshot Netflix

Harry e Meghan non se la stanno passando bene con la loro società «Archewell Productions». Il loro produttore capo si è infatti dimesso. Ma non è stato l'unico a essersene andato. In sei anni si sono dimessi ben 17 dipendenti. E nel prossimo futuro c'è in ballo il loro contratto con Netflix.

Hai fretta? blue News riassume per te Harry e Meghan hanno seri problemi con la loro società di produzione televisiva «Archewell Productions». Il loro capo produttore se n'è andato.

Il pluripremiato produttore Bennett Levine ha lasciato la società a gennaio.

La posta in gioco per i Sussex è alta. Il loro lucroso contratto con Netflix scade nel 2025. Mostra di più

Il nuovo anno non è iniziato nel migliore dei modi per Harry e Meghan. Secondo il quotidiano inglese «The Times», infatti, il noto produttore televisivo Bennett Levine si è dimesso e ha già lasciato la loro società «Archwell Productions», senza rivelare alcun retroscena sulla sua decisione.

Senza aspettare tempo, Levine ha già cambiato i dati del suo datore di lavoro su LinkedIn, dichiarando di essere impaziente di iniziare il suo nuovo lavoro presso «Cinetic Media».

Ricordiamo che è stato lui ha produrre la serie Netflix di successo «Harry & Meghan», uscita nel dicembre 2022.

Un brutto momento per andarsene

Bennett Levine non ha scelto un buon momento per andarsene. Il lucroso accordo dei Sussex con Netflix scade infatti nel 2025: il provider di streaming aveva infatti firmato nel 2020 un contratto quinquennale del valore di 95 milioni di euro.

La società di produzione del principe e della duchessa ha reso possibile la serie di documentari «Invictus Games» (che però ha fatto un fiasco nelle classifiche) e il reality «Harry e Meghan» per Netflix. È anche responsabile della serie «Live to Lead». In essa, i leader di tutto il mondo che vogliono fare la differenza raccontano le loro storie di vita.

Ora Harry e Meghan devono inventarsi qualcosa se vogliono riuscire a rinnovare il loro contratto con Netflix. Il tutto mentre sono super impegnati a cercare di capire come riempire il posto lasciato vuoto dal loro principale produttore.

Già 17 dipendenti hanno lasciato la società

Come riporta il quotidiano britannico «Daily Mail», Bennett Levine è stato il 17mo dipendente a lasciare la coppia dal loro matrimonio nel 2018. Otto dipendenti se n'erano già andati quando i due si sono trasferiti in California.

Non è chiaro cosa Harry e Meghan abbiano in mente per la loro «Archwell Productions», ma le voci si susseguono. «abcnews» ha riferito nel 2023 che stavano lavorando all'adattamento del romanzo best-seller «La prossima estate al lago» dell'autrice Carley Fortune.

Resta da vedere se riusciranno a convincere Netflix ad andare ai tempi supplementari con loro.